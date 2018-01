Mówił o "60 tys. faszystów na Marszu Niepodległości". Guy Verhofstadt bez kary

Polscy europarlamentarzyści Marek Jurek i Zdzisław Krasnodębski domagali się ukarania lidera liberałów. Przewodniczący PE Antonio Tajani oddalił skargę.

Guy Verhofstadt mówił w Parlamencie Europejskim, podczas debaty o praworządności w Polsce, że w naszym kraju "tysiące faszystów, neonazistów i zwolenników supremacji białej rasy przemaszerowało 300 km od Auschwitz". Zareagowali na to europosłowie PiS, którzy po krótkiej sprzeczce wyszli z sali .

- To niedopuszczalne aluzje (...) Ten język nienawiści musi się wreszcie skończyć - mówił wtedy Marek Jurek. W piątek Zdzisław Krasnodębski opublikował na Twitterze odpowiedź ze strony przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio Tajaniego.

Według Tajaniego Verhofstadt nie przekroczył prawa do krytyki, używając języka godnego reputacji PE. Jego opinia miała być wyrazem "ożywionej debaty", podczas dyskusji o praworządności w Polsce.

To nie jedyny akt oskarżenia w stosunku do przewodniczącego frakcji liberalnej w Parlamencie Europejskim. W imieniu Bawera Aondo-Akaa prywatny wniosek o ukaranie Verhofstadta, złożyli do warszawskiego Sądu Rejonowego prawnicy Ordo Iuris.