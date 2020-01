WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze szymon hołownia + 2 newsroompatryk jaki oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Mówią, że jest zagrożeniem. Szymon Hołownia odpowiada politycznym przeciwnikom Patryk Jaki w jednym z poprzednich programów WP i Polsat News #Newsroom mówił, że Szymon Hołownia jako kandydat na prezydenta to pomysł TVN-u.... Rozwiń Duża grupa wyborców rzeczywiście w … Rozwiń Transkrypcja: Duża grupa wyborców rzeczywiście wybiera kogoś no Komplet Takiego ze mną nie wiesz to jest pomysł TVN Żeby zebrać te głosy w drugiej turze przekazać na kandydata Platformy Obywatelskiej uważam że w naszym obozie ten pomysł I uważam że to jest groźniejszy niż wygląda uważam że jest groźniejsze niż Studio groźniejszy niż wygląda tak jest tvn-u to też niech pan sam powietrze jest groźniejszy niż wygląda Przekonamy się Ale cieszą mnie takie głosy bo rzeczywiście chwyty Nie Krytyczne głosy to są Włosy Pokazujące rzeczywiście za tym pomysłem który reprezentuje Nawet nie policyjnie włącz Przeciwników stoi Potencja Przeciwników Staram się nie Ale wiem że nie widzą potencjał moje zdanie widzę jakieś spisek widzę jakieś UK I sił których jeszcze nie rozumieją Pokazał Swoich finansujących ani swojego Zastanawiam się skąd to się wszystko No oczywiście i dlatego Czytam te wszystkie teksty o tym że mieszkam na Osiedlu Opus Dei stoi za mną Spisek finanse Co najmniej siedmiu chyba krajów W tej chwili Wszystko zabrać do Wykluczające się nawzajem I tak dalej i tak dalej to już wiele razy też o tym Wszystko przyjdzie czas bo to jest bardzo prosta opowieść Historia nie wiem dlaczego ludziom nie mogą przyjść Najprostsze rozwiązania jak kotek Rzeczywiście odpowiadają pracę Człowiek zwykły obywatel który zgodnie z tym co mu Instytucja decyduj Startować w wyborach na prezydenta Bardzo precyzyjnie całe finansowanie telefon Sobie naiwność że Media społecznościowe Wpis w którym Przed nami No trudne Ale także piękne To jest piękne Przepiękne i to jest naprawdę nieprawdopodobne Nie żyli ludzie decydują się Z kimś nadzieję I po Naprawdę Swoje swoich Dla Opowiedz Opowieścią o olbrzymiej odpowiedzialności A kampania wyborcza Przecież ma także te wszystkie Papa Przed domem Śledzenia życia Prywatnego Urodziny A żona Żona nie Zacznie Hejtu w internecie Rozumiem że prowadzący program rozrywka Może być różnie oceniany w internecie ale umówmy się prowadzący kampanię wyborczą to jest również życzymy Oczywiście oczywiście tylko że na Trzeba też w pewnym momencie się u Też jasno pokazy Iść ze swoją Jasno i precyzyjnie pokazy Chcę się z Nikt zawsze Że chodzi o to żeby tych nie Słuchaj Sama się do Było o jednego