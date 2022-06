Mówią o nich "żołnierze 500". Nowe zjawisko w szeregach rosyjskich oddziałów w Donbasie

- Mimo to uważam, że takie działania służb i same wezwania "aktywistów" takich jak Gubarew pozostaną bezskuteczne - mówi Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, autor książki "Operacja Ukraina", opisującej m.in. kulisy walk w 2014 roku. - Na tym etapie po ogromnych stratach w oddziałach tzw. DRL i ŁRL nasila się problem z uzupełnieniem rezerw. Lokalna społeczność zdaje sobie sprawę, że tzw. struktury siłowe DRL/ŁRL to armia rosyjska drugiej kategorii, a sami żołnierze są skazywani na śmierć na froncie - tłumaczy.