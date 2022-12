Mówi o skandalu. "Kaczyński nie ukrywa, że ma w głębokim poważaniu Sejm"

Posłanka Anna Maria Siarkowska wnioskiem o odroczenie prac komisji zamroziła dyskusję nad nowelizacją konstytucji o wyłączeniu z reguły wydatkowej środków na zbrojenia. To następne tarcia w obozie Zjednoczonej Prawicy między PiS a Solidarną Polską. - Napięcia w koalicji są bardzo duże i ujawniają nową odsłonę tego konfliktu. Różne grupy, wzajemnie się zwalczające, będą bojkotowały poszczególne głosowania - komentował w programie "Newsroom" WP senator Jan Maria Jackowski. Zaznaczył, że Anna Maria Siarkowska miała "200 proc. racji", bo zmianami konstytucji posłowie nie powinni zajmować się późnym wieczorem. - To skandal. Kaczyński nie ukrywa, że ma w głębokim poważaniu Sejm - stwierdził były senator klubu PiS. Jego zdaniem to celowe działanie, które ma na celu osłabienie znaczenia parlamentu. Więcej w materiale wideo.

Rozwiń