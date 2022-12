Moskwa rozpoczęła nową akcję. Publikują nagrania w sieci

Kreml cały czas zaprzecza, żeby konieczne było przeprowadzanie dodatkowej akcji mobilizacyjnej. Jednocześnie przeprowadza coraz to nowe kampanie, żeby przekonać Rosjan do zaciągania się do wojska. Tym razem wypuszczono filmy propagandowe, odwołujące się do patriotyzmu, moralności i awansu społecznego.