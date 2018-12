Mosbacher na okładkach prawicowych tygodników. Lewa strona odpuszcza ambasador

"Panie Trump, kogo pan nam przysłał?" w "Sieci" i "Co wolno ambasadorowi” w "Do rzeczy" - to okładki najnowszych wydań prawicowych tygodników. Z drugiej strony o Georgette Mosbacher cicho. "Wprost" otwiera nowy tydzień tekstem o szefie rosyjskiej mafii w Polsce, a "Newsweek" "Zemstą Romana" Giertycha.

Georgette Mosbacher na okładkach najnowszych wydań tygodników. (Twitter, Fot: Do rzeczy/Sieci)

Ambasador USA w mijającym tygodniu była na ustach wszystkich. Burzę wywołał list Mosbacher do premiera Morawieckiego, w którym oskarżyła szefa MSWiA i PiS o publiczne zarzucanie TVN-owi inscenizowania urodzin Hitlera. Jej zdaniem władze były bardziej zainteresowane ściganiem dziennikarzy niż prawdziwych ekstremistów.

- Nikogo w Polsce nie pouczam - przekonuje Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce, w rozmowie z Marcinem Makowskim w najnowszym Tygodniku "Do Rzeczy". W artykule "Jak Mosbacher z sojusznikiem" dziennikarz docieka: "jak doszło do tego, że polskim władzom wysłano niechlujnie napisany list w obronie wolności mediów - a naprawdę w obronie kapitału USA?"

"Panie Donald Trump kogo Pan nam przysłał?" - to pytanie pojawiło się przy zdjęciu Mosbacher na okładce najnowszego wydania Tygodnika „Sieci”. "W numerze między innymi o tym, jak w kilkadziesiąt godzin ambasador USA Georgette zraziła do siebie pół Polski. W co i z kim gra?" - pytają dziennikarze.

"Marek Pyza i Marcin Wikło w artykule "Dwója z dyplomacji" komentują wpadki dyplomatyczne popełniane przez Georgette Mosbacher od niedawna pełniącej funkcję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Zwracają uwagę, że kontrowersyjne zachowanie pani ambasador, które w szczególny sposób dało się zauważyć poprzez jej żywe zaangażowanie w obronę telewizji TVN w związku z wyemitowanym materiałem na temat obchodów urodzin Hitlera w Polsce" - dodają dziennikarze w zapowiedzi.

Tygodnik "Wprost" natomiast otwiera nowy tydzień wywiadem z autorem książki "Ruska mafia". Bohaterem książki Artura Górskiego jest Nazar M. ps. "Niedźwiedź", czyli rezydent rosyjskiej mafii w naszym kraju. W najnowszym "Wprost" wywiad z Górskim, który przez pół roku pracował nad książką, przeprowadzając rozmowy z "Niedźwiedziem".

"Wprost" przedstawia także ranking 40 najbogatszych przed 40-tką w Polsce.

"Jak Roman Giertych drugi raz chce wysadzić w powietrze rząd Jarosława Kaczyńskiego i co zrobi gdy mu się to uda" - zapowiada na Twitterze najnowsze wydanie "Newsweeka" Tomasz Lis.

"Roman Giertych rozgrywa mecz życia. Liczy, że afera w KNF wywróci rząd, a jemu pomoże wrócić do polityki. Jak ustalił "Newsweek" jedno z nagrań złożonych w prokuraturze może obciążać szefa NBP" - informuje tygodnik.