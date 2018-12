Mosbacher przestrzega przed Rosją. "Nie zaprzestanie prowokacji"

Georgette Mosbacher zapewnia, że bezpieczeństwo Polski ma dla USA kluczowe znaczenie, a postępy we wprowadzaniu ruchu bezwizowego monitoruje osobiście. Skomentowała również falę krytyki, która na nią spadła. - Komentarze bolały - mówi "Rzeczpospolitej".

Ambasador USA po ujawnieniu listu do premiera Mateusza Morawieckiego była na ustach wszystkich. - Skłamałabym mówiąc, że mi się to podobało. Niektóre z tych komentarzy naprawdę bolały - mówi.

"Rosja nie zaprzestanie prowokacji"

Ambasador USA podkreśla, że wprowadzenie ruchu bezwizowego to jeden z priorytetów prezydenta Trumpa, który osobiście polecił jej zająć się tym problemem. - (...) to kwesta prawna, którą zajmuje się amerykański Kongres. Te sprawy trzeba przeprowadzić zgodnie z prawem. Powołaliśmy zespoły zadaniowe, które mają się zająć tą sprawą, zarówno w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych i monitorować postępy - informuje.

- Jestem za to osobiście odpowiedzialna - przyznaje. - To, z czym musimy się zmierzyć, obie strony, to odsetek decyzji odmownych. W Polsce spada on każdego roku i jesteśmy już bardzo blisko. Jestem optymistką w tej kwestii. Chcemy uświadomić opinii publicznej, że ten odsetek musi spaść do trzech procent i że krok po kroku osiągamy postęp.