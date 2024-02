Morze Czerwone. Amerykanie zestrzelili kolejne drony Huti

Tego samego dnia ok. 16.40 (14.40 w Polsce) siły Centralnego Dowództwa USA przeprowadziły ataki na cztery bezzałogowe statki powietrzne Huti, które były przygotowane do wystrzelenia. "Siły USA zidentyfikowały bezzałogowce na kontrolowanych przez Huti obszarach Jemenu i ustaliły, że stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla statków handlowych i okrętów amerykańskiej Marynarki Wojennej w regionie. Siły USA następnie uderzyły i zniszczyły je w samoobronie" - dodano w komunikacie.