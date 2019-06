Morderstwo 10-letniej Kristiny. Jest decyzja sądu ws. podejrzanego o zabójstwo

Sąd Rejonowy w Świdnicy zdecydował o tymczasowym trzymiesięcznym areszcie dla 22-latka. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin na Dolnym Śląsku. Jakub A. zostanie również poddany badaniom psychiatrycznym.

Jakub A. został zatrzymany przez dolnośląską policję w niedzielę we Wrocławiu. Jeszcze tego samego dnia został przewieziony na przesłuchanie do świdnickiej prokuratury. Trwało ono kilka godzin i zostało zakończone przedstawieniem mężczyźnie zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Przypomnijmy, że 10-letnia Kristina zaginęła w czwartek w drodze ze szkoły do domu. Natychmiast ruszyły poszukiwania dziewczynki. Jeszcze tego samego dnia wieczorem przerwano je. W pobliskim lesie znaleziono jej ciało. Po sekcji zwłok, która trwała prawie 12 godzin, podano, że oficjalną przyczyną zgonu były "liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi".

Jak ustalił dziennikarz WP Sylwester Ruszkiewicz, przyczyną okrutnego mordu na 10-letniej Kristinie była zazdrość. Podejrzany był bowiem zakochany w jej matce, a dziewczynka miała stać na drodze do związku. Mężczyzna wykorzystał, że ofiara go znała i dlatego wsiadła z nim do samochodu. 22-latek, jak wynika z ustaleń śledczych, wywiózł ją 5 kilometrów od domu i zadał jej 32 ciosy nożem.