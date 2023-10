Morawiecki zdradził taktykę. Powiedział, co zrobi w TVP w trakcie debaty

Debata Wyborcza 2023 jest zaplanowana na poniedziałek, 9 października, na godzinę 18.30. Wydarzenie to będzie transmitowane na antenach TVP1, TVP Info oraz TVP Polonia. Do udziału w debacie zaproszono sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych. Są to: Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga: Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL, KW Nowa Lewica, KW Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N iPL Zieloni.