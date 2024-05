Morawiecki zasłaniał się wyrokiem TK. "Niewinność plus"

W środę przed komisją ds. wyborów kopertowych stanął Mateusz Morawiecki. Prowadzący program "Tłit" Michał Wróblewski zauważył, że były premier mówił zupełnie o czymś innym, niż był pytany. Poseł KO Witold Zembaczyński na początku zwrócił uwagę na przewodniczącego tejże komisji Dariusza Jońskiego, który - według niego - koncertowo sprawdza się w tej roli. - Dla mnie to jest wirtuoz przesłuchań - stwierdził. Zembaczyński tłumaczył, że PiS-owi zależy na tym, żeby te komisje "były o wszystkim tylko nie o nich i nie o ich winach". Przypomniał także, że Morawiecki zasłaniał się wyrokiem TK ws. wyborów kopertowych. - To jest po prostu niewinność plus - stwierdził poseł KO

Rozwiń