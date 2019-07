Morawiecki zadowolony z porozumienia. "Cele Polski zostały zrealizowane"

- Mogę powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z porozumienia. Jesteśmy na ważnym zakręcie historii. Pokazaliśmy, że potrzebujemy kandydatów, którzy łączą, a nie antagonizują kraje Europy - oświadczył po spotkaniu Rady Europejskiej premier Mateusz Morawiecki.

- Miałem okazję rozmawiać z von der Leyen przed ostatnią fazą procesu na RE. Jestem przekonany, że ta agenda, na której nam zależy, będzie realizowana. Widzę dużą szansę na zbudowanie wspólnego mianownika z nową przewodniczącą KE - powiedział. - Ogromna presja i duże naciski na Polskę to nie jest droga do wypracowania kompromisu. Potrafimy budować partnerskie relacje. Daliśmy do zrozumienia, jakie są nasze priorytety i zostały one zawarte w końcowym projekcie. Cele Polski zostały zrealizowane - dodał.