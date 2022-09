Morawiecki zacieśnia relacje z Orbanem. Ekspertka wskazuje, po co to może robić

Dr Bonikowska zauważa, iż "to, że są rozbieżności wewnątrz Unii Europejskiej, to standard". – Zawsze one były, są i będą. Mamy 27 krajów, to nie jest jedno państwo. Mimo to konfrontujemy się z państwami - Rosją, Chinami, USA, gramy z nimi w międzynarodowym pokerze. Co za tym idzie mamy 27 różnych perspektyw. To słabość Unii Europejskiej. A ponieważ wielu zdaje sobie sprawę z tej słabości, wszystkie te państwa nawiązują integrację i współpracę, przynajmniej w niektórych obszarach - podkreśla.