Morawiecki zabrał głos ws. ustaw sądowych

Premier apeluje do koalicjantów

Szef rządu zwrócił się m.in. do koalicjantów, by ci przyjęli ustawę. - Namawiamy do tego także cały parlament, cały Sejm. To bardzo ważne, aby w dobie wojny w Ukrainie, kiedy tam mamy prawdziwego wroga i rzeczywistego przeciwnika (...), żeby w tym momencie zagwarantować sobie spokój, stabilność i bezpieczeństwo i dodatkowe środki z KPO które wesprą wzrost gospodarczy - powiedział Morawiecki.