Morawiecki w TVP INFO: Paliwo jest makabrycznie drogie, ale gdyby nie obniżka podatków byłoby jeszcze droższe

Pieniądze z KPO

Szef rządu został zapytany w TVP Info czy Polska otrzyma środki z Krajowego Planu Odbudowy. Zdaniem premiera, KPO "to jest temat sprzed miesiąca", a kilka dni temu podpisano Umowę Partnerstwa. - To program cztery, pięć razy ważniejszy od KPO, bo większy. KPO to jest 130-150 mld zł, a Umowa Partnerstwa to 550 mld zł, więc dużo ważniejszy - powiedział Morawiecki.