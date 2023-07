Morawiecki tylko się uśmiechał. Stanowcze słowa premier Włoch

- Uszczelnienie granic zewnętrznych jest kwestią fundamentalną, dlatego nasz rząd nie zgadza się na nielegalną imigrację. Nie zgadzamy się także na nakładanie kar za nieprzyjmowanie migrantów - Giorgia też to doskonale rozumie, co dało się już odczuć w trakcie Rady Europejskiej. Krótko mówiąc: kto ma być panem w danym państwie? Czy jest to KE, która może nakładać kontyngenty, kary, czy jest to suwerenne państwo, które samo decyduje - dodawał Morawiecki.