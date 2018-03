Morawiecki też płacił nagrody. Rzecznik rządu ostatecznie pogrąża kolegów i premiera

- Faktycznie kilkanaście osób w Kancelarii Premiera, takie nagrody miały mieć przeznaczone, ale ich nie przyjęły. Te nagrody zostały zwrócone - powiedziała na antenie RMF Joanna Kopcińska, rzecznik rządu, odnosząc się do sprawy nagród wypłacanych ministrom przez premiera. Tym jednym zdaniem pogrążyła Mateusza Morawieckiego.

Co kilka dni dowiadujemy się coraz więcej o "systemie zapasowych płac" jaki z naszych podatków stworzyli sobie rządzący politycy. Do czasu dymisji swojego rządu Beata Szydło hurtem i co miesiąc podpisywała ministrom nagrody. Przyznawała dodatkowe pieniądze również sama sobie. To niby dlatego, że ministrom nie starcza do pierwszego. Choć trudno w to uwierzyć patrząc na ich 200-tysięczne pensje i oszczędności. Jeszcze gorzej, że nagrody otrzymywali zarówno pracowita Elżbieta Rafalska (minister od programu 500+) jak i niezdara Andrzej Adamczyk, niepotrafiący budować obiecanych przez PiS tanich mieszkań.