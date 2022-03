Morawiecki: Putin to zbrodniarz pozbawiony ludzkich odruchów

Morawiecki: Putin nie jest szaleńcem, to zbrodniarz

"Apeluję więc - nie nazywajmy Putina szaleńcem. To zamazuje prawdziwy obraz sytuacji. Putin to nie szaleniec, to pozbawiony ludzkich odruchów zbrodniarz; ludobójca, który postępował i ciągle postępuje do bólu metodycznie" - ocenił Morawiecki.