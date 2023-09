Morawiecki przyznaje. "Możemy popełniać błędy i je robimy"

Morawiecki straszy Tuskiem. "Unieważnią Wigilię?"

Morawiecki zaatakował także Donalda Tuska, który zapowiedział, że unieważni referendum po przejęciu władzy. - To tak, jakby ktoś powiedział, że wasz wybór z gruntu, z góry jest unieważniony. To jest naplucie w twarz Polaków. Co jeszcze dalej unieważnią? Wigilię? Wakacje dla dzieci? Oni są do wszystkiego zdolni - mówił premier.