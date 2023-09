Cztery "jedynki" dla premiera. Kampania ożywiła przeciwników Morawieckiego

To m.in. grupa osób zbliżonych do Jacka Sasina czy Elżbiety Witek. Co prawda szef rządu zawarł taktyczny pokój z ministrem aktywów państwowych, który wcześniej mobilizował przeciwko niemu grupę "buntowników", to jednak, jak słyszymy od naszych źródeł, "frakcyjne napięcia powrócą po wyborach".