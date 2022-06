Morawiecki po szczycie unijnym: Putin chce doprowadzić do głodu i fali migracji

- Obok ogromnej roli pana prezydenta Andrzeja Dudy chciałbym podziękować Komisji Europejskiej, która odegrała bardzo pozytywną rolę w inspirowaniu różnych krajów, by ustąpiły ze swojego oporu. Wystarczy przypomnieć sobie dyskusję z Paryża sprzed paru miesięcy. Język dzisiejszych konkluzji był odrzucany przez wiele miesięcy i my to zmieniliśmy z innymi państwami, jest to ogromny sukces.