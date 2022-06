Starcie Rosji i NATO możliwe? Ekspert: nie można tego wykluczyć

Ukraina kandydatem do UE. "Bardzo ważny pierwszy krok"

Pytany z kolei o to, jakie znaczenie ma nadanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej - i czy nie ma to jedynie wymiaru symbolicznego - odparł, że "to bardzo ważny symbol" i "bardzo ważny pierwszy krok, który będzie miał szalenie istotne znaczenie psychologiczne, a więc także polityczne".