Mocna pozycja Polski. "Wpisuje się w grupę liderów wspierania Ukrainy"

"Polityka jeżdżenia po supermarketach i kupowania tego, co dają"

W ostatnich tygodniach pojawia się coraz więcej informacji na temat poprawy obronności naszego kraju i coraz to nowszych możliwości zbrojeniowych. We wrześniu do Polski trafią elementy systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu Narew. Pod koniec maja informowaliśmy również, że minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał dwa zapytania ofertowe w sprawie zakupów systemów rakietowych HIMARS i Patriot. MON wyciąga słuszne wnioski z wojny i próbuje tym samym odbudować zdolność Sił Zbrojnych RP do rażenia celów na większe odległości.