Morawiecki oskarża "oszusta". Wymowny wpis w sieci

Choć nie padło nazwisko "oszusta", to najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że chodzi o lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Z kolei "Sławek" to najprawdopodobniej były minister transportu w rządzie Tuska Sławomir Nowak, który w 2020 roku został zatrzymany przez CBA w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy.