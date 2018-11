Morawiecki „obiecywał” nowe mosty. Do programu „Mosty dla Regionów” zgłosił się tylko jeden samorząd

Do firmowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego programu „Mosty dla Regionów”, przez pierwsze 2,5 miesiąca trwania naboru zgłosił się tylko jeden samorząd – podaje Dziennik Gazeta Prawna. Budżet rządowego przedsięwzięcia wynosi 2,3 mld zł.

Rządowy program „Mosty dla Regionów”

Samorządy, które zdecydują się na budowę mostów, mogą liczyć na wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju . Dofinansowanie wyniesie do 80 procent wartości przedsięwzięcia. Choć program jest otwarty i przeznaczony dla wszystkich samorządów, to rząd wytypował i rekomendował 21 priorytetowych inwestycji m.in. pięć przepraw przez Wisłę , cztery przez Odrę i dwie przez Bug.

Do tej pory zgłosił się tylko jeden samorząd

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, po 2,5 miesiącach od rozpoczęcia naboru do programu „Mosty dla Regionów”, formalny wniosek złożyła tylko jedna jednostka. Nie jest sprecyzowane dokładnie, która, choć urzędnicy są dobrej myśli. „Do tej pory wpłynęło do nas wiele pytań dotyczących programu. Przygotowanie wniosku nie jest łatwe i dotyczy poważnych inwestycji. Samorządy potrzebują czasu na przygotowanie. Konkurs trwa do końca marca 2019 r. Spodziewamy się, że bliżej tego terminu wpłynie najwięcej wniosków” – odpowiada biuro prasowe Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, podaje Dziennik Gazeta Prawna (DGP).

Kolejnym powodem może być „czysta kalkulacja władz lokalnych”. „Oczekiwania resortu są takie, by były to przedsięwzięcia o dużej skali i koncentrujące się na moście. A w grę wchodzą przecież np. drogi dojazdowe” - zauważa Marek Wójcik. „I tłumaczy, że część gmin zastanawia się, czy nie lepiej poczekać z wnioskami na uruchomienie Funduszu Dróg Samorządowych. Wtedy pieniądze na most byłyby z jednego źródła, a środki na drogi prowadzące do mostu - z drugiego” – czytamy w artykule DGP.