Morawiecki o słowach Katza: "To rasizm"

Szef rządu krytykuje słowa Israela Katza, p.o. ministra spraw zagranicznych Izraela o "antysemityzmie wyssanym z mlekiem matki".

Morawiecki zapewnia, że polski antysemityzm to zjawisko "marginalne".



Słowa izraelskiego polityka wywołały oburzenie wśród polskich polityków. Zaskoczony komentarzem Katza był sam Morawiecki. "Kiedy pierwszy raz o tym usłyszałem, wydawało mi się to całkowicie niewiarygodne. Takie słowa mogą paść z ust radykalnego ekstremisty a nie ministra spraw zagranicznych" - komentuje premier, po czym dodaje "kiedy używane są stereotypy (o polskim antysemityzmie - przyp.red.) to jest to nic innego jak rasizm". Wypowiedź łączy z trwającą w Izraelu kampanią wyborczą.