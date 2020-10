Morawiecki o słowach Barley: "Należy to potępić"

Zdaniem Morawieckiego słowa o "zagłodzeniu finansowym" Polski i Węgier są karygody i nigdy nie powinny paść z ust niemieckiej wiceprzewodniczącej parlamentu Europejskiego. "To dyplomatyczny skandal, który nie powinien się zdarzyć. Należy to potępić w całej rozciągłości" - podkreślił Morawiecki .

Morawiecki oznajmił jednocześnie, że Niemcy powinni pamiętać głód, ludobójstwo i tragedie, "za które są odpowiedzialni". "Brak mi słów, by potępić taką wypowiedź. Podkreślam: Węgry czy Polska mają takie same prawa w Unii Europejskiej jak Niemcy czy Francja" - dodał w rozmowie z portalem szef polskiego rządu.

Katarina Barley to niemiecka polityk i prawniczka. w latach 2015–2017 pełniła funkcję sekretarza generalnego Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD). Była również posłanką do Bundestagu w latach, w latach 2017–2018 jako minister do spraw rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży - od 2018 do 2019 minister sprawiedliwości. Barley jest deputowaną do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.