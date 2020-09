Rekonstrukcja rządu. Mateusz Morawiecki przedstawił skład swojego nowego rządu

Zdaniem Morawieckiego, zmiany przysłużą się wychodzeniu z kryzysu. - Jestem przekonany, że zmiany w rządzie przyczynią się do szybszego wyjścia z kryzysu, szybszego i lepszego poradzenia sobie z kryzysem niż nasi partnerzy w Europie Południowej, nasi bezpośredni sąsiedzi czy w Europie Zachodniej. Bo to jest pewna miara, którą każdy będzie się posługiwał i nas w ten sposób rozliczał przez 12 lub 24 miesięcy - stwierdził Morawiecki.

Zmiany w rządzie - jak podkreślił premier - mają się także przyczynić do "budowy państwa dobrobytu, to, co obiecaliśmy Polakom". - To jest sedno naszego programu, jednocześnie opierające się o wartości polskie i europejskie - stwierdził Morawiecki.