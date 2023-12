Morawiecki już nie szuka koalicjanta? Uderza w całą opozycję

- Lewica mówi, że nie poprze tego projektu, KO mówi, że to projekt Polski 2050, Polska 2050 - że to projekt Koalicji Obywatelskiej, a PSL mówi, że ten projekt należy poprawić - powiedział premier. - To jest jeden z największych bubli prawnych wyprodukowanych przez ostatnich 30 lat - ocenił.