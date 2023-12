Hennig-Kloska nie będzie ministrem? "Zafundowała rządowi duży kryzys"

W poniedziałek w Polsat News posłanka Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że do projektu ustawy wiatrakowej złożone będą poprawki. Pierwsza grupa to przepisy dot. odległości wiatraków od zabudowy - będzie to minimum 500 metrów. Pozostałe poprawki będą dotyczyć ochrony środowiska i rzekomych wywłaszczeń - mówiła Hennig-Kloska.