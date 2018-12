Morawiecki: "Dzisiaj wszyscy jesteśmy powstańcami wielkopolskimi"

W Poznaniu trwają uroczystości setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Nie mogło na nich zabraknąć premiera Mateusza Morawieckiego. - Dzisiaj wszyscy jesteśmy powstańcami wielkopolskimi - powiedział szef rządu odsłaniając Tablicę Wdzięczności.

Tablica jest poświęcona 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. - To wielka i wspaniała okoliczność, stulecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które budowało Rzeczpospolitą. Jesteśmy spadkobiercami tego zrywu niepodległościowego, bo budujemy silną Rzeczpospolitą, której nie byłoby bez ówczesnych wielkich wysiłków. W Wielkopolsce pokazaliśmy ogromne zdolności mobilizacyjne i logistyczne. Powszechność tego zrywu zaskoczyła zaborców - mówił premier w swoim przemówieniu.

- Tutaj, w Wielkopolsce, pokazaliśmy ogromne zdolności mobilizacyjne, logistyczne, masowość, powszechność tego wielkiego, wspaniałego zrywu, tej walki, była czymś, co zaskoczyło zaborców. Jak przed stu laty nasi wielcy ówcześni przywódcy - Paderewski w Poznaniu, Piłsudski w Warszawie, Dmowski w Paryżu czy Witos w Wiedniu - walczyli o suwerenną, niepodległą Rzeczpospolitą, wiedząc że Polska jest, mówiąc językiem Paderewskiego, polifoniczna, że nie jest ludowa, nie jest socjalistyczna, nie jest tylko narodowa. Jest składająca się z wielu społecznych, politycznych nurtów i także z wielu ziem dawnej I Rzeczpospolitej. Wymiar walki o Rzeczpospolitą, o przyłączenie ziem do Rzeczpospolitej, powinien pokazywać jak bardzo przeszłość jest powiązana z przyszłością, że przyszłość bez przeszłości to trochę taka droga na oślep - powiedział Morawiecki.