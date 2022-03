Morawiecki dla CNN: Rosja będzie się starać zająć jedną trzecią Ukrainy, by wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną

Rosja może długo funkcjonować w trybie wojennym

Morawiecki zwrócił też uwagę, że pomimo ostrych sankcji, jakie Zachód już nałożył na Rosję, kurs rubla pozostał stabilny. Premier wskazał, że jest to dowód, iż "ekipa Putina zdołała tak zmienić rosyjską politykę fiskalną i monetarną, by Rosja mogła ograniczyć do pewnego stopnia skutki sankcji". - Przynajmniej na następne parę miesięcy - zaznaczył.