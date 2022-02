Morawiecki atakuje Tuska. Ekspert ds. służb wytyka mu niewiedzę

Premier Mateusz Morawiecki, będąc na polsko-białoruskiej granicy stwierdził, że "gdyby rządził Tusk lub Hołownia, to granicy byłaby jak ser szwajcarski i setki osób by przez nią przechodziły". - Pan premier Morawiecki nie zapoznał się nawet z tym, jak działali poprzednicy, ponieważ tego typu działania były prowadzone przez Białoruś i takie same działania miały być prowadzone — Rosja chciała przez Ukrainę do Polski (przerzucać uchodźców — przyp. red) - w czasie kryzysu migracyjnego, tylko udało nam się to zablokować — przypomniał Marek Biernacki, były szef MSWiA, który był gościem programu "Newsroom" WP. W jego ocenie premier popełnia błąd, budując mur bez elektroniki. - Jeżeli druga strona jest państwem wrogim, tak jak jest Białoruś, to zawsze przez ten mur będą przechodzić migranci. Tu są działania potrzebne polityczne. Niech wreszcie pan premier Morawiecki spowoduje, żeby były silne działania polityczne na Białorusi — wskazał Biernacki z KP-PSL.