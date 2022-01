Morawiecki atakuje Tuska. "Boi się reakcji swoich niemieckich kolegów politycznych"

Jak premier ocenił ostrą krytykę ze strony Tuska? "Moglibyśmy zachowywać się jak Platforma, która nigdy nie podjęła realnych działań, żeby zmienić nastawienie Europejskiej Partii Ludowej do gazociągu Nord Stream 2. Donald Tusk jest przewodniczącym tej samej partii, w skład której wchodzą liderzy niemieckiej CDU, przez wiele ostatnich lat sprawujący władzę w Niemczech – ale nigdy nie przekonał Niemców, by zrezygnowali z Nord Stream 2, z proputinowskiej polityki" - ocenił premier. Dodał, że to dziś dzieje się na wschód od naszych granic, to także efekt działań PO, a "raczej ich braku".