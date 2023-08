Morawiecki: ataków na granicy będzie więcej

- Putin chce wywołać chaos. Łukaszenki widzi w Grupie Wagnera sojuszników, aby zdestabilizować Polskę, Litwę i inne kraje. Wagerowcy mogą być użyci, aby w sposób profesjonalny "przepychać" do Polski imigrantów i załamać systemy bezpieczeństwa. Mogą też przebierać się za nielegalnych imigrantów, żeby przeniknąć do Polski i innych krajów NATO - mówił Morawiecki. - Przestrzegam przed tym. Wszyscy, którzy lekceważą to, mogą odpowiadać za kolejne intrygi - dodał premier.