Pawłowska zamieściła wpis. Ma prośbę do prezydenta

Z polityczką miał rozmawiać Jarosław Kaczyński. Posłanka, według informacji WP, miała zostać kandydatką PiS do sejmiku województwa lubelskiego. I to z pierwszego miejsca w okręgu 4., obejmującego powiaty chełmski, łęczyński, krasnostawski, świdnicki i włodawski. - W tej sytuacji Monika Pawłowska oczywiście nie będzie kandydowała do Sejmiku Województwa Lubelskiego z listy PiS - mówił Czarnek w rozmowie z WP.