Moment ataku Rosji na Kijów. Eksplozje w dniu wizyty człowieka Trumpa

W środę w późnych godzinach wieczornych nad Kijowem rozbłysło niebo. Agencja Reutera udostępniła nagranie z momentu ataku Rosjan na stolicę Ukrainy, a także pracy obrony przeciwlotniczej. Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, generał Keith Kellogg, przybył do Kijowa w środę rano. Przed końcem dnia był świadkiem prawdziwego oblicza Kremla, który widocznie specjalnie uderzył w Kijów podczas jego wizyty, by pokazać, że Rosja wciąż ma siłę, by prowadzić wojnę i ostrzeliwać ukraińskie miasta. Równocześnie Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak powietrzny na Odessę, pozbawiając znaczną część miasta prądu, wody i ogrzewania. Kellogg ma zostać w Ukrainie do piątku. Jego zadaniem od Trumpa jest misja omówienia możliwego porozumienia pokojowego i amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy.

