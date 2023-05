Moment ataku na rafinerię w Rosji. Uchwycili drony

Kamery monitoringu zarejestrowały moment ataku na rosyjską rafinerię Ilski w pobliżu czarnomorskiego portu Noworosyjsk w Kraju Krasnodarskim na południu Rosji. Nagrania z tego zdarzenia trafiły do sieci. Widać na nich, że w pewnym momencie nad rafinerią pojawiają się dwa drony. Jeden z nich wybucha za wcześnie, natomiast kolejny trafia w cel i eksploduje tuż przy zbiorniku naftowym P-25. Po chwili dochodzi do potężnego pożaru, w skutek czego nad rafinerią pojawia się czarny dym i kule ognia. Propagandowa rosyjska agencja TASS poinformowała, że gaszenie pożaru trwało ok. dwóch godzin. Tymczasem jak można zauważyć na nagraniu, do ataku doszło nocą, podczas gdy służby pracowały na miejscu aż do samego rana. Kraj Krasnodarski graniczy z okupowanym przez Rosję od 2014 roku Półwyspem Krymskim. Według wstępnych informacji pożar w rosyjskiej rafinerii nie pociągnął za sobą żadnych ofiar.