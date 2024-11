Transporty, bony do restauracji

"Widzimy również zorganizowane transporty z Rosji - autobusy i duże loty czarterowe przywożą wyborców do lokali w Baku, Stambule i Mińsku, jak donoszą rosyjskie kanały propagandowe" - zaznaczył Secrieru. Opublikował nagranie z propagandowej rosyjskiej agencji Sputnik, przedstawiające samolot do Mińska pełen Mołdawian z paszportami. W samolocie może być od 260 do 400 osób, co świadczy o "zorganizowanym transporcie wyborców na dużą skalę". Według ustaleń policji i mediów transporty te są organizowane nieodpłatnie.