Mołdawia w końcu obali reżim Kremla w Naddniestrzu? Ma asa w rękawie

Mołdawia na drodze do Unii Europejskiej

Władze Mołdawii, która obecnie jest objęta procesem akcesyjnym do UE podkreślają, że dążą do reintegracji regionu drogą pokojową. Analitycy ostrzegają, że Naddniestrze, podobnie jak prorosyjska Autonomia Gagauska są w coraz większym stopniu wykorzystywane przez Kreml w wojnie informacyjnej i operacjach hybrydowych, by przeszkodzić w procesie eurointegracji Mołdawii.