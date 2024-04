Kreml chce zniechęcić Mołdawię do Zachodu. Straszy Polską

Mołdawskie starania o eurointegrację

W październiku w Mołdawii odbędą się wybory prezydenckie, które jednocześnie będą testem dla prozachodniej liderki kraju Mai Sandu i jej polityki zbliżenia z UE. Równocześnie przeprowadzone ma zostać referendum w sprawie wpisania dążenia do UE jako celu strategicznego do mołdawskiej konstytucji. Chodzi o to, by ewentualna zmiana we władzach kraju nie pogrzebała planów eurointegracji.