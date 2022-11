"Moje kochane działaczki". Spaliły flagę Strajku Kobiet

Zaznaczył, że jedyne co go niepokoi to hasła antyukraińskie i antyeuropejskie, które pojawiły się na marszu. - Jestem głęboko przekonany, że w Dzień Niepodległości powinniśmy się wszyscy wspólnie zastanowić co oznacza patriotyzm. Patriotyzm to dzisiaj zabieganie o polską rację stanu a mianowicie o silne relacje z Unią Europejską i o wspieranie Ukrainy - powiedział i przypomniał, że za pomoc Ukraińcom dziękował dzisiaj prezydent Duda.