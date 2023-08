"Moja wiara słabnie". Gorzkie słowa amerykańskiego generała

Niemcy wahają się co do decyzji o dostarczeniu pocisków manewrujących Taurus, zauważył Hodges. Jeśli ukraińska kontrofensywa zakończy się niepowodzeniem, "należy obarczyć odpowiedzialnością rządy USA i Niemiec". Jednak porażki można by uniknąć, gdyby podjęły zdecydowane działania już teraz.