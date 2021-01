Moderna. Komisja Europejska podjęła decyzję

Moderna. Komisja Europejska zaakceptowała szczepionkę

"Zapewniamy Europejczykom bezpieczne i skuteczne szczepionki na COVID-19. Zatwierdziliśmy dziś szczepionkę firmy Moderna. To druga szczepionka autoryzowana w Unii Europejskiej" - zaznaczyła szefowa KE na Twitterze.

Szczepionka na COVID przerosła rząd? Siemoniak: to porażka

"To więcej, niż wystarczająco, by wyszczepić nas wszystkich. Jesteśmy silni razem" - podkreśliła we wpisie.