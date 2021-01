Moderna. Szczepionka na COVID dotrze do Polski. Jest data

Moderna uzyskała zielone światło od Europejskiej Agencji Leków oraz Komisji Europejskiej . Oznacza to, że szczepionka na COVID tej amerykańskiej firmy trafi do obrotu.

Moderna. Szczepionka na COVID wkrótce w Polsce

Pytany przez PAP szef Agencji Rezerw Materiałowych poinformował o prawdopodobnym terminie, w którym Moderna dostarczy do Polski szczepionkę na COVID.

Z informacji szefa ARM wynika, że w pierwszym kwartale 2021 roku Moderna wyśle do Polski około 800 tys. dawek szczepionki. Potwierdził to także Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień.

- Do końca marca powinno do Polski dojechać około 840 tys. dawek szczepionki Moderna. Jeszcze w styczniu powinno do nas dotrzeć blisko 70 tys. sztuk szczepionki tej firmy - tłumaczył polityk.