Szczepionka na COVID od Moderny. Co o niej wiadomo?

"Szczepionka Moderny wykorzystuje odcinek matrycowego RNA, który umieszczono w otoczce zbudowanej z czterech nanolipidów. Chronią one kwas nukleinowy przed szybką degradacją i zwiększają efektywność dostarczania go do komórek" - powiedział dr hab. Rzymski.

Szczepionka na COVID od Moderny. Łatwiejszy transport

W odróżnieniu od dostępnego już na rynku preparatu wakcyna Moderny jest o wiele bardziej dogodna, jeśli chodzi o jej transport i przechowywanie. Preparat zachowuje swoją stabilność i właściwości w temperaturze minus 20 st. C, przez co można przewozić ją w zwykłych zamrażarkach.

Dodatkowo, po rozmrożeniu szczepionka zachowuje stabilność przez 30 kolejnych dni. Konieczne jest do tego umiejscowienie jej w pomieszczenie, gdzie temperatura wynosi od 2 do 8 st. C. Taka temperatura jest np. w zwykłej domowej lodówce. Szczepionka od Pfizera wymaga transportowania przy temperaturze minus 70 st. C. Oba preparaty wykazują skuteczność około 95 proc.