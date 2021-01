Szczepionka na COVID. Ile osób zaszczepiono? Są najnowsze dane

Już od ponad tygodnia trwają w Polsce szczepienia na COVID. Jako pierwsze preparat otrzymują osoby zaliczające się do tzw. grupy zero. Szef KPRM Michał Dworczyk przekazał, ilu chętnych w całym kraju udało się do tej pory zaszczepić.

