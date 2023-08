“Model izraelski nie zastąpi zwycięstwa”. Ponura wizja dla Ukrainy

W programie "Newsroom" WP dr Agnieszka Bryc, politolożka z UMK w Toruniu, komentowała ostatni wywiad prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Przywódca powiedział w nim, że “Ukraina musi nauczyć się żyć jak Izrael”, czyli na normalne funkcjonowanie w stanie permanentnego konfliktu zbrojnego. Ekspertka tłumaczyła, że jego wypowiedź wynika z obaw o przedłużenie się wojny do 2024 roku. A ten może okazać się dla Ukrainy krytyczny ze względu na wybory prezydenckie w USA. - Nie ma pewności, kto w nich zwycięży. Ukrainy też powinna być gotowa na Donalda Trumpa. (Jego zwycięstwo - red.) to byłaby niedobra wiadomość dla Kijowa. (…) Pomoc militarna dla Ukrainy może zostać wtedy drastycznie ograniczona, jeżeli nie wstrzymana - mówiła dr Bryc. Stwierdziła, że w takiej sytuacji konflikt z Rosją może się przedłużyć, jeśli nie ulec “zamrożeniu”, co byłoby najgorszą opcją dla Kijowa. - Przestawienie państwa i społeczeństwa ukraińskiego na model izraelski nie zastąpi zwycięstwa w tej wojnie - podsumowała gorzko politolożka.