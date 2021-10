Mocne wystąpienie Szydło w PE. Jest riposta

- Powiem jasno i dobitnie: nie wypchniecie Polski z UE. Polska jest i będzie w UE, bo taka jest decyzja i wola Polaków. Czas skończyć z kłamstwami i z tymi nieprawdziwymi tezami - mówiła podczas debaty w Parlamencie Europejskim o praworządności w Polsce była premier, europosłanka PiS Beata Szydło. - Mam wrażenie, że to trochę do was - sugerował w rozmowie z posłem Koalicji Obywatelskiej Tomaszem Siemoniakiem w programie "Tłit" dziennikarz Wirtualnej Polski Patrycjusz Wyżga. - Chyba najbardziej do własnego środowiska, do tzw. Trybunału Konstytucyjnego. Przecież nie opozycja przesądziła o czymkolwiek, co stanowi krok do wyjścia z UE, tylko kontrolowany przez PiS tzw. Trybunał Konstytucyjny - komentował Siemoniak. - To politycy PiS-u, pan Suski, mówią o okupacji brukselskiej, prezydent Duda mówi o wyimaginowanej wspólnocie, premier Morawiecki o pieniądzach na chodniki - kontynuował. - Ten słuszny głos oburzenia pani byłej premier Beaty Szydło powinien być kierowany do jej własnych kolegów. Nie da się zaczarować rzeczywistości takim ciągłym powtarzaniem. Fakty! Tu liczą się fakty - podkreślił poseł KO.