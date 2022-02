Mocne słowa w Berlinie. "To kwestia pokoju lub wojny!"

"Niemcy są w stanie to zrobić"

- To kwestia pokoju lub wojny, to kwestia być albo nie być. Potrzebujemy najnowocześniejszej broni, Niemcy mogą to dostarczyć, Niemcy są w stanie to zrobić, a odmówić tego dzisiaj, to dla nas oznacza porzucenie Ukrainy - oświadczył dyplomata.